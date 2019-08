Na pietu za oběti okupace 1968 nedorazil premiér ani žádný ministr

„Byla to invaze cizí mocnosti. Konkrétní zločin konkrétních lidí na pozvání konkrétních zrádců. Způsobila úprk velké části našich nejlepších lidí do ciziny, ztratili jsme celou část jedné talentované generace,“ napsal premiér.

Vládu za takový přístup zkritizoval šéf nejsilnější opoziční strany ODS Petr Fiala. „Nepřekvapuje mě to. 30 let od listopadu 1989 a 51 let od okupace země vojsky Varšavské smlouvy vládne zemi vláda s komunisty. Kdybych byl sarkastický, poznamenal bych, ze účast ministrů na aktu si zřejmě nepřeje Vojtěch Filip,“ sdělil Novinkám Fiala.