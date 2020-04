Výuka jen přes počítače? Pomozte, prosí firmy Královéhradecký kraj

Ve zvláště obtížné situaci se nachází maturanti. Závěrečné zkoušky se mají konat tři týdny po znovuotevření škol, pokud k němu dojde do 1. června.

„Původně jsem s žáky komunikovala jen přes chat. Být ve spojení najednou třeba s třicítkou studentů, to je jiné než videohovor s ředitelstvím. Ráda žáky zapojuji do výuky, ale teď, když chce odpovědět víc studentů najednou, to je problém. Proto je vhodnou metodou výkladová hodina,“ vysvětluje výhody on-line přednášek Michaela Křížková, učitelka ze soukromého gymnázia v Hradci Králové.