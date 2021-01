Vytváříte nové disidenty, virový protektorát, burácel Landa k poslancům

„Tvrdost omezujících opatření přičítáte nezodpovědnosti nás občanů zbavených práv. Jak můžou vládcové napřímo i mezi řádky tvrdit, že to my jsme neschopní idioti, když nám oni sami přerušovanými sériemi chaotických opatření vytváří nepřijatelné prostředí pro život? Jak se v tom máme vyznat, když to, co bylo vyhlášeno včera, se dnes popře a zítra se vyhlásí něco úplně jiného? Neexistuje žádná vize a cíl, za kterým bychom mohli společně jít,“ řekl zpěvák a autor Blanického manifestu 2020, pod který sesbíral 17 tisíc živých, tedy nikoliv elektronických podpisů.