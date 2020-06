Vystrčil žádné Zemanovo doporučení pro cestu na Tchaj-wan nepotřebuje

„Vnímám to tak, že se drží vládní zahraniční politiky, a jsou přesvědčeni, že bychom tam jako nejvyšší ústavní činitelé jezdit neměli. Já i Senát, který to svým usnesením potvrdil, na to máme ale jiný názor. Je potřeba navázat i na zahraniční politiku, jejíž základy položil Václav Havel, tedy projevovat se i jako ten, kterému záleží na lidských právech a svobodách,” dodal Vystrčil.

Cesta by podle něho měla být zahájena 30. srpna a trvat by měla do 5. září. „Jestli to někdo považuje za truc podnik, tak nic nepochopil,“ vysvětloval v úterý Vystrčil.