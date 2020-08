Vystrčil podle čínského velvyslance svou návštěvou podpořil separatistické síly

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) návštěvou Tchaj-wanu s delegací očividně podpořil separatistické síly. V prohlášení to uvedl čínský velvyslanec v ČR Čang Ťien-min. Takový akt je podle něj závažným zásahem do čínské suverenity a vměšováním do jejích vnitřních záležitostí. Velvyslanec slova zveřejnil poté, co byl předvolán na české ministerstvo zahraničí, aby vysvětlil slova čínského ministra zahraničí, že Čína přiměje Vystrčila zaplatit vysokou cenu.