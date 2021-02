Vystrčil: Opětovné vyhlášení nouzového stavu by teď bylo protiústavní

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) varoval, že vyhlášení nouzového stavu bezprostředně poté, co prodloužení odmítla Poslanecká sněmovna, by bylo protiústavní. Napsal to v neděli v otevřeném dopise premiérovi.