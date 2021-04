Vystrčil dráždí poslance korespondenční volbou

„Je to záplata po ústavním nálezu. Jsou to naše volby, a tak si myslím, že by to měli senátoři respektovat. Ohrozit celý proces přijetí volebního zákona není odpovědné,“ dodal Vondráček. „Ještě jsem nezaznamenal, že by Senát v čemkoli ustoupil,“ uzavřel předseda dolní komory. Stejného názoru jako Vondráček je i šéf sněmovního ústavně-právního výboru Marek Benda, který bude zákon v Senátu obhajovat a který je ze stejné strany jako Vystrčil, tedy z ODS.