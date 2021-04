Vyslovení nedůvěry? Není nejlepší nápad předat moc Zemanovi, míní Piráti a STAN

Vyslovit vládě půl roku před termínem sněmovních voleb nedůvěru není podle Pirátů a hnutí STAN nejlepší nápad. Znamenalo by to, že by byl na tahu prezident Miloš Zeman, a ten by buď nechal kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) dovládnout, nebo by instaloval úřednickou vládu jemu blízkých lidí. Piráti a STAN tak reagovali na výzvu koalice SPOLU (ODS+TOP 09+KDU-ČSL), aby Babiš požádal Sněmovnu o důvěru.