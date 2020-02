Vyřídit s úřadem daně by mělo být možné on-line a z domova, schválili poslanci

Lidé by měli mít nově možnost v rámci projektu MOJE daně vyřídit si své daňové záležitosti s finančním úřadem on-line z domova. Ve středu to v rámci novely daňového řádu schválili poslanci. Novela dále například prodlužuje lhůtu pro podání daňového přiznání k dani z příjmu o jeden měsíc. Zákon nyní poputuje do Senátu a následně k podpisu prezidentovi.