Výplata dávek ohrožena nebude, ujišťuje Maláčová

„Veškeré informace dodáme. Bude to sto stránek, doufám, že si to poslanci nastudují,“ řekla po jednání novinářům Maláčová. Ujistila, že výplata dávek ohrožena nebude.

IT zakázky jsou dlouhodobým problémem ministerstva práce. Dosud je zajišťuje společnost OKsystem. Provoz současného systému poběží jen do začátku příštího roku a nového dodavatele zatím MPSV nemá, ačkoliv IT zakázky soutěžilo už dvakrát. Nové výběrové řízení chce ministerstvo vyhlásit v březnu, zakázka by podle ministryně měla být vysoutěžena v červnu.