Vyočkováno nebylo 182 tisíc dávek, přebytečné rezervy nemáme, řekl Babiš

V úterý dopoledne bude podle Babiše na očkovacích místech jen 19 651 dávek vakcíny od firem Pfizer/BioNTech, 16 480 od Moderny a 22 850 od společnosti AstraZeneca, dohromady tedy 58 981 dávek. V úterý by ČR měla dostat 124 020 dávek od Pfizer/BioNTech.

„Pokud by nepřišly, tak ve středu bychom de facto neměli co očkovat,” řekl Babiš. Ve středu by mělo dorazit 88 800 dávek od firmy Moderna a ve čtvrtek 9600 od AstraZeneca, dodal premiér.