Vyjádření Evropského parlamentu je za hranou a nemá obdoby, míní Dostálová

„Rozhořčení premiéra chápu. Nerozumím, z jakého titulu se Evropský parlament vměšuje do záležitostí České republiky. Podle mě to nemá v historii obdoby a ráda bych věděla, co to má být,“ hájila v pondělí před novináři premiéra Dostálová.

Členové EP totiž v pátek jasnou většinou hlasů schválili usnesení kritické k možnému Babišovu střetu zájmů. To vyzývá Evropskou komisi k nulové toleranci vůči střetům zájmů a české úřady k tomu, aby vytvořily spolehlivý systém jejich odhalování a potírání.

Ministryně také v pondělí uvedla, že chce připravit premiérovi reakci na páteční rezoluci. Česko má podle ní v oblasti nakládání s financemi z Evropské unie propracovaný systém kontrol, takže se jí některá usnesení dotkla.

Babiš: Stojí za tím europoslanci

Premiér se k rozhodnutí Evropského parlamentu vyjádřil v sobotu odpoledne, Prohlásil, že za rezolucí stojí čeští europoslanci, kteří dělají vše, aby Česko v Bruselu poškodili.

Ještě před tím však z jeho oficiální stranické adresy andrej.babis@anobudelip.cz, na kterou odkazuje například na webu hnutí ANO, odešel e-mail, který byl později zveřejněn na Twitteru. V něm mimo jiné stálo, že Evropský parlament je zbytečná instituce plná líných parazitů a zelených fanatiků, kteří ohrožují český průmysl. V sobotu o tom informoval server Seznam zprávy.

Zaorálek: Musíme to řešit

„Byl bych pro to, aby se používali jiné výrazy. Evropská unie je prostředí, do kterého jsme dobrovolně vstoupili. Je možné, že instituce nejsou dokonalé, ale v této chvíli lepší nemáme a my ji potřebujeme,” reagoval na stejný dotaz ministr kultury Zaorálek.

Podle něho je výsledek rezoluce pro Českou republiku nepříjemný a vláda by se jím měla zabývat. „Když to vezmu velmi diplomaticky, je tam celá řada věcí, která, když se zabýváte problematikou dotací, by měla být brána vážně,” sdělil novinářům Zaorálek.

Na tom, že výsledek rezoluce poškozuje Česko, se shoduje i celá řada opozičních politiků. „Rezoluce EP není kampaň. Je to prostě problém - a hlavně je to špatné pro prosazování zájmu ČR, oslabuje to politickou sílu předsedy vlády při vyjednávání v EU ve chvíli, kdy jde o hodně,” napsal například na Twitter šéf ODS Petr Fiala.

