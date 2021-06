Vyhrál Stanley Cup, teď leze po střechách a odklízí trosky

Vyhrál Stanley Cup, bere krásný peníze, takže by mohl klidně poslat větší obnos peněz a mít klid. Ne, Michal Kempný sundá triko, vyleze na střechu a jde osobně pomoct. Výborný hokejista i člověk. 🙏 pic.twitter.com/Vrmyyto4nx

„Máma mi poslala video, jak se tornádo řítí kolem našeho domu. Nás to naštěstí minulo, ale jiní takové štěstí neměli. Druhý den ráno jsem okamžitě sedl do auta a jel jsem pomáhat,“ popsal Právu Kempný.

Že by snad poslal pouze finanční pomoc, to jej ani na vteřinu nenapadlo. Věděl, že v rodném kraji, nyní tak těžce zkoušeném, musí sám přiložit ruku k dílu.

„S klukama, které tam znám, jsme si zavolali a začali jsme pomáhat tam, kde bylo třeba. Začali jsme od známých u nás doma, spravovali jsme a zakrývali střechu, druhý den jsme byli v Mikulčicích, tam to bylo snad ještě horší, hlavní ulice tam vlastně přestala existovat,“ otřásl se při pohledu na nepředstavitelnou zkázu.

Sám přiznal, že takovou tragédii musel složitě zpracovávat. „Nejvíc mě to zasáhlo asi hned ten první den při příjezdu. U nás je rybník Lužák, chodíval jsem tím směrem k dědovi a strýcovi. Bylo to tam krásné, okolo les. Teď je tam holá, zničená planina, to byl pro mě opravdu hodně těžký moment,“ prohlásil.