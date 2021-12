Výběr informací o názorech Miloše Zemana na jmenování ministrů

V něm se Zeman vyjádřil také ke způsobu odvolání ministra. „Jak víte, podle ústavy to navrhuje premiér a v takovém případě je to zaručené,” prohlásil tehdy. „Stručně řečeno - o tom, kdo bude ve vládě sociální demokracie, rozhodují sociální demokraté,” citovala pak Zemanova slova k tomuto tématu také v červenci 1998 Mladá fronta Dnes.

Havel se tehdy ke svému postupu vyjádřil pro Právo. „Jsem povinen odvolat ministra, kterého si premiér už nepřeje mít ve vládě, ale u jmenování nových ministrů to není tak úplně jisté... Kdybych seděl na Hradě jenom kvůli tomu, abych podepisoval, co přede mne jiní položí na stůl, pak bych tu svou funkci zesměšnil. A až se pan předseda vlády Zeman jednou stane prezidentem, určitě by se na mne zlobil, že jsem dopustil, že takovouto roli musí hrát i on,” prohlásil.

O možnosti kompetenční žaloby se hovořilo i v roce 2018, když Zeman odmítl jmenovat ministrem zahraničí kandidáta ČSSD Miroslava Pocheho. Premiér Babiš ale takový krok odmítl učinit. „Samozřejmě že kdyby k němu došlo, tak by to na pět let zhatilo naši spolupráci s Andrejem Babišem, to je nepochybné. Nicméně věřím ujištění Andreje Babiše, že nic takového nechystá,” vyjádřil se k této možnosti loni v červnu Zeman. ČSSD sice na nominaci svého kandidáta trvala, nakonec ale vláda vznikla bez něj, funkcí ministra zahraničí byl dočasně pověřen předseda ČSSD, místopředseda vlády a šéf vnitra Jan Hamáček. Koncem září Babiš oficiálně navrhl na post ministra zahraničí Tomáše Petříčka, kterého Zeman jmenoval v polovině října.