Všechno je priorita. ČSSD nechce v rozpočtu škrtat výdaje, zaklíná se Kalouskem

„Rozpočet musí být proinvestiční, včetně investic do lidí. Nebudeme jako Miroslav Kalousek (TOP 09) brát peníze důchodcům, lékařům, sestřičkám, hasičům, policistům a dalším, abychom se tupě proškrtali do další vlny vlekoucí se krize, zatímco ekonomiky kolem nás porostou,” uvedl v tiskové zprávě předseda ČSSD Jan Hamáček.

Pandemie podle ČSSD také ukázala, že je nutný silný a efektivní stát a rozvoj digitalizace a snadné dostupnosti státní správy. Škrtat se nesmí ani na boji proti suchu, zajištění pitné vody nebo v investicích do dálnic či železnic. „Pokud tady bude stát škrtat, vrátí se to v budoucnosti jako bumerang s ještě vyššími náklady,” dodal ministr vnitra Hamáček.

Vnitro chce víc peněz na investice do Portálu občana, elektronickou sbírku zákonů, posílení kyberbezpečnosti, ale i platy policistů a hasičů. Stávající návrhy s tím podle Hamáčka nepočítají. „Pokud to s bezpečností na ulicích, v kyberprostoru nebo třeba se zajištěním vybavení pro hasiče myslíme vážně, bude to něco stát. Věřím, že se to povede,” uvedl Hamáček.