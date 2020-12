Vrátí se Česko do čtvrtého stupně PES? Čekáme na tiskovou konferenci ministra Blatného

Blatný nicméně ve čtvrtek připustil, že kvůli zhoršující se situaci bude v pondělí jednat o opětovném zpřísnění opatření a přesunu zpět do čtvrtého stupně.

Podle metodiky čtvrtého stupně by se znovu měly zavřít veškeré malé obchody, restaurační zařízení a další služby. Blatný nicméně uvedl, že by tentokrát mohly menší obchody dostat výjimku a zůstat i přes zpřísnění otevřené, další nucené zavření by totiž pro mnoho z nich mohlo být likvidační.