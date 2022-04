Voráč: Romští uprchlíci se bojí, že už se neuvidí, když se rozdělí

Samozřejmě tyto velkorodiny komplikují práci naší Správě uprchlických zařízení. Nicméně je tu možnost přesunutí těchto příbuzenských skupin do zahraničí, třeba Německa, Irska či do Francie. Některé klany jsou také ochotné se rozdělit, když budou moci zůstat v kontaktu. Proto jsme třeba jedné rodině věnovali staré telefony a ta se v klidu rozdělila do dvou azylových domů. V těchto situacích je potřeba najít podobná alternativní řešení.

Celkově jich do Česka přišlo kolem dvanácti set. My jsme se věnovali 59 Romům, z toho bylo šestnáct dospělých žen a zbytek jejich děti. Při zmíněném převážení romských běženců na slovensko-ukrajinské hranici jsem také získal přehled o tom, jak odlišný přístup vůči Romům oproti etnickým Ukrajincům panuje. Dobrovolníci, kteří převáželi uprchlíky přes hranice, odmítali do aut vzít ukrajinské Romy.

Ne, 41 z nich se nám podařilo přesunout do Německa a zbytek se přesunul do azylových zařízení ve vesnici Mariánská u Jáchymova a do ubytovny U Karkulky ve Slavkově. Majitel nám totiž nařídil, abychom je přesunuli. Podobné situace se dějí všude po Česku, je to o přístupu k romské menšině. Pro českou společnost není problém přijmout téměř 300 tisíc Ukrajinců, ale je pro ni potíž přijmout dvanáct set romských běženců. Je to dvojí metr, na který jsme my Romové zvyklí po celý život. Není neobvyklé, že nás lidé z majoritní společnosti odmítnou někde obsloužit či nás častují nevhodnými jmény. Pomoc by ale měla být bez rozdílu a naprosto všem