Vondrák: Mám ambici Babiše za čas nahradit v čele ANO

ANO se profiluje jako středové hnutí se sociálním programem, vy spíše razíte pravicovou politiku podobné té ODS. Nemáte obavu, že váš přístup, odlišný od většiny členů vedení, vám může působit problémy?

V řadě případů jsme měli na věc rozdílné názory. Když jsme s panem předsedou řešili, zda půjdu do parlamentních voleb, říkal jsem mu, že bych chtěl víc otevřít diskusi, aby to byla skutečně týmová práce.

Myslím, že se to stoprocentně naplnilo. Názory ve skupinách, které máme, například stínová vláda, jsou otevřenější a víc se diskutuje. Vnímám tedy, že se to posouvá.

Nemyslíte si, že by vaše názory mohly působit hnutí i vám problémy?

Ne, já si nemyslím, že by to bylo vnímáno tak, že jsem nějaký potížista. Samozřejmě, když mám nějaký názor, tak to řeknu. Ne vždy je akceptován. Prostě preferuji osobní integritu, že když si za něčím stojím, tak si za tím stát musím. Nemám tedy vůbec dojem, že by to vedlo k nějakým animozitám nebo tlakům na mě.

Kam byste hnutí ANO rád směřoval? Nyní už na to z pozice místopředsedy budete mít vliv.

Vidím, že ztrácíme mladé voliče, ztrácíme mladé lidi. Ono se to možná trochu mění, třeba u nás v kraji hodně podporujeme mladé lidi a úzce s nimi spolupracuji. Chtěl bych se tedy vydat cestou podpory mladých lidí, školství, vědy a výzkumu. Prostě ukázat mladým cestu a to, že to s nimi myslíme vážně. Proto zakládáme u nás například inovační centrum a start-upy, aby mladí lidé mohli začít podnikat. V tom vidím možnost, jak jim ukázat, že máme pro ně politiku a víme, jak na ni.

Od čeho by podle vás mělo ANO naopak odklonit, aby se více vydalo vaším vysněným směrem a nebylo tak levicové?

Ono to není podle mě až tak levicové. Když se podíváte na podporu podnikání, kterou připravil Karel Havlíček z pohledu inovační politiky, tak mi to nepřipadá, že by to bylo levicové. Právě naopak.

Myslím si, že se v celé situaci promítlo asi to, že jsme měli za koaličního partnera ČSSD. V parlamentu procházely spíše sociální věci, nikoliv ty, které bychom podle mě měli preferovat, tedy podporu podnikání.

Vy, jako pravičák, byl byste třeba pro zrušení slev na jízdném, které vaše vláda prosadila?

Osobně jsem toho názoru, že studenti to nepotřebují. Na druhou stranu si myslím, že pro důchodce je to benefit, který není vůbec špatný. Toto nevnímám tak, že by to bylo levicové. Je třeba si říct, co je levicové a co pravicové. Pro mě je pravicové, že se o sebe dokáže člověk sám víc postarat, je tam méně přerozdělování než u levicové politiky, která tlačí na to brát bohatším a dorovnávat těm chudším.

Andrej Babiš na sněmu řekl, že příště se už o funkci ucházet nebude. Máte ambici získat post předsedy hnutí ANO?

Mám rád, když si ověřím, na jaké úrovni se nacházím a jakou mám podporu.

Od delegátů jste dostal nejvíce hlasů (81 z 93) ze všech zvolených řadových místopředsedů, což by možná mohlo i naznačovat, že značné části členské základny je váš pohled na směřování hnutí blízký. Takže se znovu ptám, máte tu ambici být příštím předsedou ANO?

Mám oproti ostatním jeden velký hendikep a to, že jsem z Ostravy. Přece jen, je to daleko. Ti, co jsou blíž mají výhodu.