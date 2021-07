Vondráček: Lex Volný je připraven ke schválení. Potyčka u pultíku se řešit nebude

„Máme nachystanou novelu jednacího řadu. Mohlo by se to přijmout hned,“ řekl Novinkám Vondráček.

„Někdo z poslanců musí dát podnět, pravděpodobně by to měl být předseda Poslanecké sněmovny (Vondráček), který jasně na jednání označil chování pana poslance Volného za pohrdání Sněmovnou a kázeňsky ho z jednání vyloučil,“ řekl Novinkám Gazdík.

„Pokud by to výbor řešil jako přestupek, tak by mu opět hrozila pokuta v maximální výši jednoho platu,“ doplnil Gazdík.

„Je to blbé, ale je to tak. Každý z nás by měl zvážit, koho kroužkuje a volí do Sněmovny. Ústavodárci dříve bohužel nepředpokládali, že lidé této úrovně by se mohli stát poslanci,“ dodal Gazdík.