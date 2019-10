Volby by vyhrálo ANO, většina sněmovních stran pod sedmi procenty

Sněmovní volby by vyhrálo hnutí ANO před Piráty a ODS, vyplývá to z průzkumu společnosti Kantar pro Českou televizi (ČT). Ze stávajících stran by do Sněmovny mohly projít všechny, šest z nich se však pohybuje jen lehce nad potřebnou pětiprocentní hranicí, informovala v neděli ČT.