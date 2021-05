Babiš: Vojtěcha jsem si vybral, protože nemá majetky. Nemáte co lustrovat

Vojtěcha uvedl do úřadu premiér Andrej Babiš (ANO) krátce před 17. hodinou. Babiš staronovému ministrovi popřál hodně štěstí a poděkoval mu za to, že vyšel vstříc jeho požadavku na návrat do čela ministerstva.

Babiš si prý Vojtěcha vybral kvůli tomu, že nemá majetky. „Možná proto, že nemá žádné nemovitosti a bydlí v nájmu bytu. Už je vylustrovaný, takže nemáte co lustrovat. Byl to nejúspěšnější ministr v historii samostatné republiky,” vysvětlil premiér.

„Jsem rád, že opět mohu být na ministerstvu zdravotnictví. Je to pro mě do jisté míry překvapující, že se situace vyvinula tak, jak se vyvinula. Nečekal jsem to, ovšem tak už to v životě bývá,” řekl v úvodu svého projevu po znovuuvedení do funkce Vojtěch.