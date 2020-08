Ministerstvo zdravotnictví představuje první semafor. Čekáme na tiskovou konferenci

Okresy budou označeny jednou ze čtyř barev - bílou, zelenou, žlutou nebo červenou. Jednotlivými stupni by se pak měli hygienici řídit při vyhlašování karanténních opatření v souvislosti s covidem-19.

Podle dat představených minulý týden by většina okresů byla v nejnižším, bílém, stupni rizika. Nejvyšší, červený by nikde v zemi neplatil, druhý nejvyšší stupeň, tedy žlutý, by byl v Praze.