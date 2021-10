Vojtěch navrhne kontroly bezinfekčnosti v restauracích a respirátory v práci

„Nesporně je to poměrně výrazný skok. Bohužel se zdá, že se dostáváme z realistického scénáře do spíše rizikového,” odkázal Vojtěch na modely vývoje epidemie připravené Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

„Vrátili bychom se do situace na jaře, kdy by byly respirátory povinné i v rámci pracovních kolektivů, kde teď tato povinnost není,” uvedl. Podle něj se totiž zvyšuje i počet ohnisek na pracovištích.

„Pokud byl někdo v zahraničí na dovolené, tak ví, že v jiných zemích to takto funguje. Že to není nic, co by bylo anomální. V Rakousku, Německu nebo Francii je to opatření, které je dnes standardní,” doplnil.