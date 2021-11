Vojáci znovu nastupují do nemocnic

„Krajská hygienická stanice nás zavřela, klienty máme všechny v karanténě a izolaci. Do toho máme pozitivních asi patnáct zaměstnanců, další jsou nemocní nebo přišli do styku s pozitivními a čekají na výsledky,“ řekla ČTK ředitelka domova Andrea Kantorová. V zařízení žije 92 klientů a proočkovanost zde dosahuje 97 procent.

Vojáci, kteří budou v nemocnicích a v domově pro seniory pomáhat, mají zdravotnické vzdělání. „Situace je vážná. Chystáme se na to, že během týdne by mělo dojít ještě k dalšímu nárůstu počtu pacientů. Bude to znamenat maximální zátěž pro personál, proto se na to dopředu chystáme,“ sdělil hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO). O další pomoci se jedná s Českým červeným křížem.