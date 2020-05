Vnitro v případě druhé vlny nevylučuje další nákupy pomůcek z Číny

Epidemiologové varují, že za několik měsíců může přijít další vlna nákazy koronavirem. Při té první vzbudily kontroverze nákupy zdravotnického materiálu z Číny, což ale představitelé vlády odbývali tím, že prostě byly k dispozici a že tuzemské zdroje by nestačily pokrýt poptávku.

Podle vyjádření ministerstva vnitra není podobný scénář vyloučený ani u druhé vlny. „V případě, že by čeští výrobci a dodavatelé nebyli schopni pokrýt celý objem poptávky na ochranné prostředky, nelze vyloučit ani tyto další nákupy od zahraničních dodavatelů,” sdělila Novinkám mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá.

Vláda nakoupí do zásob ochranné pomůcky za 3,7 miliardy Kč

V souvislosti s nákupy v době nouzového stavu, který trval zhruba od první půlky března do 17. května, čelili představitelé vlády kritice, že nedostatečně využívají české firmy. Ozývala se opozice i firmy, které tyto materiály vyrábějí. A kritika pokračuje i dál.

Na totéž upozornil ve svém článku i server iRozhlas. Podnikatel Oldřicha Glogar, jehož společnost 2G Lipov od počátku krize vyrábí roušky z nanomateriálů, uvedl, že napsal na ministerstvo vnitra hned několikrát, jeho nabídka ale zůstala bez odpovědi. „Prostě se na to vykašlali,” citoval Glogara server.

Neznamená to však, že by čeští podnikatelé neměli šanci se o zakázky ucházet. Do tendru ministerstva vnitra za 1,4 miliardy korun, vyhlášeného na konci dubna se podle mluvčí resortu přihlásily většinou české firmy. Jde o dodávku 11 miliónů roušek, šesti milionů respirátorů či sedmi milionů jednorázových rukavic.