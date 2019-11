Vltavu rozzářily stovky lampionů s dětskými přáními

Chci být nesmrtelný. Chci jet do Ameriky a tam nakupovat. Chtěl bych vědět, kdo je můj táta. Chci být servírkou. Chci zažít legraci. Chtěla bych domů. Chtěl bych mít selfí s Bendíkem. Chtěla bych mít hostitelskou rodinu. Chci dokázat, že nejsem taková, jaká jsem. Chtěl bych, aby rodiče nebrali drogy. Taková a mnohá další přání děti z dětských domovů napsaly.

Letos to byl už 6. ročník akce Řeka přání. Jejím cílem je vybrat co nejvíce peněz na podporu dětí bez stabilního domova a splnit alespoň některé z jejich snů.

Letní dům se už přes dvacet let zabývá pomocí dětem v dětských domovech i mladým dospělým, kteří z dětských domovů právě odcházejí a staví se na vlastní nohy.

„Staráme se o pět dětských domovů, dva jsou v Praze - v Klánovicích a v Dolních Počernicích, pak máme jeden na jihu v Písku, jeden v Krompachu a jeden kousíček od Dobříše, to je soukromý dětský domov," uvedl Bárta.

To není dobro, ale naprostá nutnost - starat se ve společnosti o ty, kteří jsou nějakým způsobem ohrožení

Peníze vybrané prodejem lampionů mají pomoci právě dětem z těchto domovů, a to dlouhodobě.

„Pro nás to znamená asi šedesát dnů v roce, kdy můžeme brát děti s sebou na pobyt, prožívat s nimi svátky. Pro starší máme připravené tréninkové byty a učíme je, jak si vybrat peníze z bankomatu, jak si nakoupit v obchodě, jak jít do divadla nebo do kina. Snažíme se je dlouhodobě podpořit v tom, aby se skutečně osamostatnily," popsal Jan Bárta.