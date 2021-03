Vleklá kauza neonacistů z Národního odporu se vrací k soudu

Podle státní zástupkyně Zdeňky Galkové to požadují obžalovaní, kteří na tento postup mají nárok. „Já nemám důvod cokoliv na obžalobě měnit, nevyšlo najevo nic, co by je mělo vyvinit. Samozřejmě s odstupem těch let je otázkou výše trestu, která se bude z našeho pohledu pohybovat jinde, než když to bylo aktuální,“ řekla Právu Galková, která opakování celého procesu nepovažuje za obstrukci.