Vláda znovu oficiálně jmenuje Koudelku šéfem BIS

Koudelkovi skončilo pětileté období v polovině loňského srpna. Tehdejší vláda Andreje Babiše (ANO) se ovšem krátce před volbami rozhodla Koudelku nejmenovat s odůvodněním, že by tak měla učinit až vláda nová. Koudelku proto pouze pověřila řízením.

Michal Koudelka vede českou kontrarozvědku od srpna 2016, kdy jej do funkce jmenovala tehdejší vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD). Koudelka tehdy nahradil dlouholetého šéfa BIS Jiřího Langa, který požádal o uvolnění z funkce.

Koudelka v čele BIS je dlouhodobě trnem v oku prezidentu Miloši Zemanovi, který kritikou na činnost kontrarozvědky nešetří a BIS označuje za „čučkaře”. Zeman měl v průběhu posledních let na stole již několikrát jmenování Koudelky do hodnosti generála, opakovaně to učinit odmítl. Vláda, ale i další politici oproti prezidentovi Koudelkovu práci hodnotí kladně.