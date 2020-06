Vláda zváží prodloužení příspěvků na mzdy. Covid tu bude i na podzim, míní odbory

Vláda zvažuje, že prodlouží program na podporu zaměstnanosti Antivirus. Po pondělním jednání tripartity to uvedl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Kurzarbeitový program, kdy stát přispívá firmám postiženým koronavirovou krizí na mzdy zaměstnanců, by měl skončit koncem srpna. Podle předsedy odborářů Josefa Středuly by mělo dojít k prodloužení Antiviru minimálně do konce roku, žádají to i zaměstnavatelé.