Vláda Zemanovi navrhla, aby jmenoval druhou generálku

Armáda by měla získat druhou generálku. Vláda dnes schválila návrh na jmenování rektorky Univerzity obrany plukovnice Zuzany Kročové do hodnosti brigádní generálky. Kabinet odsouhlasil také návrh na jmenování dalších deseti generálů. Pokud prezident Miloš Zeman vládní doporučení odsouhlasí, povýšeni budou k 8. květnu. ČTK to dnes sdělil Jakub Fajnor z tiskového oddělení ministerstva obrany.