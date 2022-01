Vláda se žalob soudců kvůli platům nebojí

„Není to opatření proti úzké skupině soudců, státních zástupců a ústavních činitelů. My jsme dalším statisícům lidí, kteří pracují ve veřejném prostoru, platy pro rok 2022 také nezvýšili,“ řekl po jednání vlády Jurečka. Dodal, že platy se zvýšily jen zaměstnancům, kteří jsou v první linii, jako jsou zdravotníci, hasiči, policisté či vojáci.

„Považujeme to za akt solidarity a akt, který dává logiku, aby ani politici, ani soudci a státní zástupci neměli navýšení platů,“ poznamenal Jurečka. Podle něj tak nebude ohrožena nezávislost ani soudců, ani státních zástupců. Pokud změna projde, státní kasa letos ušetří 600 milionů korun.

Politici, soudci a státní zástupci dostanou ještě lednovou výplatu navýšenou o původních šest procent. Únorový plat by už ale měl být na úrovni loňského roku. „Zmrazení platů tak bude platit jen 11 měsíců. Leden nestihneme, to přiznávám,“ řekl Jurečka. Zpětná účinnost by byla podle něj diskutabilní.