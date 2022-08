Vláda se pře o příspěvek na stavební spoření

Změna by se negativně mohla dotknout až 3,2 milionu lidí

Podle místopředsedy KDU-ČSL Petra Hladíka není možné zrušit státní podporu, dokud se nenalezne jiné řešení. Změna by se mohla negativně dotknout až 3,2 milionu lidí, uvedl.

„Dosavadní podpora by se dala například přesměrovat na investice do energetických úspor, aby co nejvíce domácností mělo svůj nezávislý zdroj energie, který je nejen ekologičtější, ale i levnější,“ uvedla.