Vláda rozhoduje o povinném očkování

Vyhlášku o povinném očkování schválil předchozí kabinet Andreje Babiše (ANO). Podle předpisu by lidé nad 60 let a vybraní pracovníci museli mít ukončené očkování od 1. března.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) avizoval úpravu vyhlášky již od loňského nástupu nové vlády s tím, že vyřadit z ní chce přinejmenším plošné očkování podle věku, rozhodnutí však chystal až na půlku února. Nakonec by měla vláda rozhodnout už nyní.

„Rozhodli jsme se to zrychlit, aby lidé měli jistotu,” řekl v úterý premiér Petr Fiala (ODS).

Na programu má vláda ve středu i prodloužení účinnosti pandemického zákona o rok a půl do konce srpna 2023. Podle návrhu bude opatřeními nově možné omezit provoz všech typů provozoven, trhů, sportovišť i školských či vzdělávacích zařízení pro děti od tří let. Opatření by navíc mohlo vydávat také ministerstvo obrany.