Vláda projedná zavedení povinnosti home office pro administrativu

„Home office se vždy týká jenom administrativy, u výroby ho těžko můžete udělat. Teď to ještě ladíme, když to vláda schválí, představíme všechny detaily,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) Novinkám.

Vláda naposledy v pátek důrazně vyzvala zaměstnance k využívání home office. Například v administrativních provozech by se podle kabinetu měly vyskytovat jen osoby bezpodmínečně nutné k ochraně majetku a základních funkcí.

Vláda schválila rozdělení eurodotací do programů. ČSSD nespokojená

Vláda schválila rozdělení eurodotací do programů. ČSSD nespokojená Ekonomika

Podle pirátského experta na zdravotní právo Ondřeje Dostála by k tomu vláda mohla přistoupit nejenom v režimu nouzového stavu, ale i na základě pandemického zákona či zákona o ochraně veřejného zdraví, který umožňuje vyhlašovat opatření přímo ministerstvu zdravotnictví. A to jak ve veřejném, tak soukromém sektoru.

„Záleží jenom na vládě, zda provozy zakáže, anebo je podmíní tím, že musí běžet jenom v dálkovém režimu. Samozřejmě musí být každé takové rozhodnutí odůvodněno a mělo by se vzít v potaz, že není administrativní pozice jako administrativní pozice,“ řekl Novinkám.

„Je to nápad vlády, je tak povinna ho konkretizovat a zdůvodnit, zda jsou ta opatření potřebná, proveditelná a nediskriminační. Jak to bude fungovat není věcí adresátů, ale její,“ doplnil právník.

Zároveň připustil, že by musely existovat i určité výjimky. „Některé pozice vyžadují kontakt s klienty, kteří nefungují on-line. Napadá mě například oblast bankovnictví nebo některých právních nebo účetních profesí. To by bylo potřeba pořádně rozlišit,“ uvedl Dostál.