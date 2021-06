Vláda odvolala velvyslankyni v Rakousku, kterou kritizoval Zeman za špatné rady

Prezident Zeman kritizoval Červenkovou v roce 2019 za to, že mu poskytla špatné informace o financování českojazyčné školy ve Vídni. Prezident kvůli tomu při návštěvě Rakouska kritizoval vídeňského starostu Michaela Häupla. Zeman se mu později omluvil s odůvodněním, že vycházel z nesprávných informací české velvyslankyně Červenkové. Diplomatka se za to prezidentovi omluvila.

Kdo by mohl Červenkovou ve Vídni nahradit, není jisté. „Nástupcem paní Červenkové by měl být Tomáš Podivínský, který je hradním 'koněm', ještě to ale není schválené,“ řekl Deníku N jeden z jeho zdrojů. Bývalý velvyslanec v Německu Podivínský byl ministrem životního prostředí ve vládě premiéra Jiřího Rusnoka.