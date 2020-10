Vláda na mimořádném jednání prodloužila opatření v nemocnicích

Premiér Andrej Babiš (ANO) na páteční osmnáctou hodinu večerní svolal mimořádné jednání vlády. Kabinet prostřednictvím videokonference řešil usnesení z 8. října, které se týká například zákaz návštěv v nemocnicích či sociálních zařízeních. Usnesení platí do 25. října, vláda ho prodloužila do 3. listopadu, tedy do konce nouzového stavu.