Vláda mimořádně jednala o kurzarbeitu a ošetřovném. Čekáme na zahájení tiskové konference

Podle dohody koaličních stran by kurzarbeit musela povolit vláda. Přikročila by k němu při vážném ohrožení ekonomiky či odvětví. Pracovník by mohl doma zůstat jeden až čtyři dny v týdnu, a to až rok. Dostával by od státu 70 procent čistého, nejvýš ale do celostátní průměrné mzdy. Firma by hradila sociální odvody i za neodpracované hodiny, a to ze 70 procent hrubého. Zdravotní pojištění by se platilo z běžného plného výdělku. Odboráři a zaměstnavatelé s nastavením nesouhlasí.