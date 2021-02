Vláda jedná o zpřísnění opatření. Čekáme na tiskovou konferenci

Zpřísnění avizoval již ve středu premiér Babiše kvůli zhoršující se epidemiologické situaci, a to i přes přísná opatření, která v Česku již přes dva měsíce platí. Navíc se vyskytuje i britská a jihoafrická mutace.

Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) ale vláda na svém dnešním večerním zasedání ještě o dalších opatřeních nerozhodne. Kabinet si je podle ní pouze „předpřipraví” a bude čekat, jak se v pátek Sněmovna postaví k návrhu na prodloužení nouzového stavu. Přesto by ale dílčí informace měly být známé ještě už po čtvrtečním jednání.

Podle ministryně by pak vláda mohla zasednout ještě v pátek po jednání Sněmovny, případně i během víkendu.

Již ve středu ministerstvo zdravotnictví zakázalo kvůli novým mutacím koronaviru vstup Čechů až na neodkladné výjimky do několika afrických a jihoamerických zemí, a to od 26. února do 11. dubna.