Vláda chtěla zrušit zbývající covidová opatření, poslanci mají jiné priority

„Až do doby, než to schválí Sněmovna, tak opatření budou nadále platit,” potvrdil Novinkám mluvčí resortu zdravotnictví Ondřej Jakob.

Konkrétně budou muset oproti přání ministra Válka lidé déle nosit respirátory ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Prodlouží se také možnost PCR testů zdarma, protože ukončením pandemické pohotovosti by je pojišťovny přestaly proplácet, výjimku by měli pouze lidé s žádankou od lékaře.

Jakob také odmítl, že by vládní strany, které mají v dolní komoře parlamentu pohodlnou většinu pochybily, když tento bod poslanci zařadili až téměř na konec programu, tedy za většinu konfliktních bodů, u nichž se očekávají ze strany opozičních stran mnohahodinové obstrukce.

„Vládní poslanci jsou ti poslední, kdo by za to (prodloužení platnosti pohotovosti) mohli. Bohužel to projednání brzdí opozice obstrukcemi,” míní.