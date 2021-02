Vláda chce od opozice slyšet, zda Senát vrátí pandemický zákon

„S velkým zaujetím sledujeme debatu v Senátu. Součástí dohody s opozicí bylo, že zákon projde i Senátem. Ukazuje se, že to neplatí. Senátoři vysílají signály, že jsou připraveni zákon vrátit. To nás nepříjemně překvapuje,“ řekl Hamáček.

Chce tak na úterní schůzce s opozicí slyšet, zda sjednaná dohoda platí. „Pokud by Senát vrátil pandemický zákon, byla by to komplikace. Nouzový stav totiž platí do vstoupení platnosti pandemického zákona, nejdéle ale do 27. února,“ dodal.