Testovat všechny zaměstnance bez výjimky dvakrát týdně, plánuje vláda

Válek předpokládá, že omikronová vlna nákazy bude v Česku vrcholit poslední týden lednu a první týden v únoru. Podle modelu testování, který ministr prosazuje, by to znamenalo u každého zaměstnance osm testů v lednu a šest testů v únoru.

Firmy by měly mít možnost z fondu prevence zdravotních pojišťoven čerpat příspěvek 60 korun na test. Proplácení musí ještě schválit správní rada pojišťoven. Válek s řediteli podle svých slov už jednal a tvrdí, že s návrhem souhlasí. Firmy budou moci podávat žádosti 1. ledna, a to i za listopad, a poté vždy zpětně za předchozí měsíc. Platbu by měly získat do měsíce a půl, kratší interval není možný.