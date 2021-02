Vláda by mohla získat možnost vyhlašovat plošně stav nebezpečí

Vláda by mohla dostat pravomoc vyhlašovat stav nebezpečí na celostátní úrovni. V budoucnu by měl nalézt využití například při epidemii či kybernetických útocích, kdy by nebylo ohrožení takové, aby bylo nutné vyhlásit nouzový stav. O schválení předpisu vládou informoval na Twitteru vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD).