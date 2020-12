Vláda by mohla poslance přechytračit a nouzový stav vyhlásit sama

V případě, že by kabinet nepřesvědčil poslance, aby nouzový stav opět prodloužili, byl by ukončen o půlnoci před Štědrým dnem. Objevily se ale spekulace, že by kabinet Sněmovnu mohl přechytračit tím, že by například hodinu po půlnoci 24. prosince nouzový stav znovu vyhlásil na 30 dní, k čemuž by už nepotřeboval souhlas většiny poslanců.

„V této situaci, kdy se epidemie zhoršuje a v zákonu o veřejném zdraví nemáme vhodné mechanismy ochrany, by neprodloužení nouzového stavu bylo nezodpovědné. Na druhou stranu, pokud by vláda znovu vyhlásila nouzový stav, byla by to protiústavní snaha o obcházení Sněmovny,“ řekl Právu odborník na ústavní právo Jan Wintr.

Podle něj si vláda vyhlášení nouzového stavu již vyčerpala v říjnu, kdy jej kabinet vyhlásil na 30 dní, jak mu to umožňuje zákon. Jeho další trvání od té doby vždy museli posvětit poslanci. Nynější situace podle Wintra se ale nezměnila tak radikálně, že by to vládu opravňovalo vyhlásit nový nouzový stav.

Podobného názoru je i profesor ústavního práva Jan Kysela, podle něhož nové vyhlášení nouzového stavu bez souhlasu poslanců by bylo jasným zneužitím ústavního zákona o bezpečnosti, i kdyby byl prostoj mezi dvěma nouzovými stavy několik dní.

„Netvrdím, že nouzový stav nelze znovu vyhlásit ze stejného důvodu, ostatně letos se tak kvůli pandemii již dvakrát stalo, musí to ale být opodstatněné. Musel by tedy být vidět na vývoji pandemie, například že dojde k prudkému zhoršení. Když je stav víceméně konstantní, tak by šlo jen o snahu vlády vymknout se Sněmovně,“ řekl Právu Kysela.