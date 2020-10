Viníky ekologické katastrofy na Bečvě nelze náležitě potrestat. Chybí předpis

Zákon o životním prostředí podle něj předpokládá, že při narušení nebo poškození ekosystému by měl pachatel situaci buď uvést do původního stavu, nebo ji přiměřeně kompenzovat.

Podle něj by policie mohla případného pachatele obvinit z trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. „Je zde ovšem maximální sazba půl roku nebo zákaz činnosti, policie by v tom případě musela viníkovi prokázat hrubou nedbalost. Prostá nedbalost totiž trestní odpovědnost vůbec nezakládá,“ vysvětlil Berg.

V otázce trestu tak zůstává aktivista i při dopadení viníka skeptický. „Pokud bude pachatel nalezen, tak jeho trest za otrávení řeky, desítky tun mrtvých ryb a masivní zásah do ekosystémů bude značně neodpovídající. Je to smutné, pro mnoho lidí na Valašsku je totiž slovo Bečva synonymem slova řeka. Ta je nyní mrtvá,“ dodal Berg.

Rybáři téměř bez cizí pomoci vylovili všechny mrtvé ryby z řeky. „Je to tragédie, která poznamená život v řece na čtyřicet let. A to ve třicetikilometrovém úseku. Chce se mi brečet. Měli jsme zde i vzácné druhy ryb, to všechno je pryč,“ uvedl jeden z rybářů z Choryně u Valašského Meziříčí.