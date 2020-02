Víc Čechů mění místo. Neudrží je ani vyšší plat

„Když mám službu, tak jsem na telefonu s pracovišti po celé Evropě i do čtyř do rána. Pořád se něco hlásí, často i samoúčelně. Volají, i když službu nemáte, a očekávají okamžité řešení a zase reporty,“ popisuje pětačtyřicetiletý rodák z jižní Moravy, síťový specialista Petr, jenž je vedoucím IT podpory v české centrále velkého obchodního řetězce. Musí být k dispozici nonstop.

Petr má ale za to moc pěkný příjem, na jaký by jinak v kraji vinařů jen těžko dosáhl. Dvě děti studují na vysokých školách, má auto, řadový domek na okraji Prahy. „Dělal jsem v jiném řetězci, kde už to fakt nešlo vydržet. Odešel jsem, aniž bych měl něco jiného jistého. Zkoušel jsem prodávat finanční produkty, ale to byla katastrofa, tak jsem zase naskočil do toho samého, byť u jiné společnosti,“ dodává Petr.