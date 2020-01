Věznice, v níž si trest odpykává Rath, zvýšila stupeň zabezpečení

Generální ředitelství vězeňské služby v minulých dnech změnilo status teplické věznice, kde si odpykává sedmiletý trest exhejtman David Rath. Nově jde o vězení s vysokým stupněm zabezpečení, zjistil server iRozhlas. Rath se tak nebude muset stěhovat. Právě do věznice s tímto stupněm zabezpečení byl Rath odsouzen, nastoupil však do Teplic, které měly pouze střední stupeň zabezpečení. Soud mu přitom určil nástup do pražské Ruzyně.