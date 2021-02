Většina lidí souhlasí s rozhodnutím Ústavního soudu o přepočtu hlasů i koalicích

„Soudům nedůvěřují více lidé starší 60 let, lidé se základním vzděláním či vyučení a obyvatelé menších měst. Určitá míra nedůvěry může pramenit z vlastní nepříznivé situace či pocitu příkoří, kdy tito lidé pociťují, že nemají ve společnosti zastání. Typicky se jedná například o exekuce, které jsou aktuálním společenským problémem. Vyšší důvěře soudům – včetně Ústavního – se dostává od lidí do 45 let, lidí s vysokou školou a obyvatel velkých měst nad 100 tisíc,“ doplnil Burianec.