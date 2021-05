Vepřín u přehrady místní odmítají

Čilý ruch, který na Vranově v létě panuje, by mohl zápach z vepřína vypudit. Foto: Milan Vojtek , Právo

Čilý ruch, který na Vranově v létě panuje, by mohl zápach z vepřína vypudit. Foto: Milan Vojtek , Právo

Už jste v cíli vytoužené dovolené, když vás do nosu praští štiplavý odér vepřína. Takovým scénářem argumentují odpůrci stavby vepřína ve Štítarech na Znojemsku, které jsou co by kamenem dohodil od rekreační oblasti přehrady Vranov na Dyji.