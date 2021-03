Velikonoční návštěvy jen v rámci okresu

Opatrní jsou i další členové vlády . „Pokud neklesne obsazenost JIP na polovinu, tak to nelze měnit, u hospitalizovaných to také musí klesnout o polovičku,“ řekl vicepremiér a šéf ČSSD Jan Hamáček .

„Boj s pandemií nespočívá v omezení přejíždění z okresu A do okresu B. Záleží na každodenním přístupu lidí, kteří by se měli chovat tak, aby sebe nebo někoho jiného nenakazili,“ myslí si jihočeský hejtman a šéf Asociace krajů Martin Kuba (ODS). Zákaz pohybu mezi okresy neplatí při cestách do školy, do práce, při péči o blízké nebo třeba při cestě na pohřeb.