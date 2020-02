Vejprty se rozloučily s tragicky zemřelými klienty domova pro zdravotně postižené

„Je to hrozná tragédie, ti chlapi byli sice nemocní, ale fajn lidé,“ řekla Právu bývalá ošetřovatelka klientů.

Radnice ubytovala přeživší klienty dočasně v jiných objektech, kterých správa ve městě provozuje devět. První z nich by se podle Koláčka mohli do části požárem poškozeného objektu vrátit už na konci února.

Milion korun na pokrytí nákladů na opravu domu, které přislíbil Ústecký kraj z fondu pro mimořádné události, by město mělo dostat do konce týdne. Ve čtvrtek to řekl hejtman kraje Oldřich Bubeníček (KSČM).